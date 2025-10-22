Curs valutar, 22 octombrie. Gramul de aur scade sub pragul de 600 de lei

Dolarul american s-a apreciat până la 4,3835 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,5054 lei, respectiv 5,8393 lei.

Gramul de aur a scăzut semnificativ, cu aproximativ 28 de lei, revenind sub pragul de 600 de lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9713 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0831 Dolarul SUA USD 4,3835 Francul elvețian CHF 5,5054 Lira sterlină GPB 5,8393 Gramul de aur XAU 572,5594 Dolarul australian AUD 2,8464 Dolarul canadian CAD 3,1284 Coroana cehă CZK 0,2092 Coroana daneză DKK 0,6806 Lira egipteană EGP 0,0922 100 Forinți maghiari HUF 1,3054 100 Yeni japonezi JPY 2,8882 Leul moldovenesc MDL 0,2572 Coroana norvegiană NOK 0,4364 Zlotul polonez PLN 1,1998 Coroana suedeză SEK 0,4643 Lira turcească TRY 0,1043 Rubla rusească RUB 0,0537 Leva bulgărească BGN 2,5990 Randalul sud-african ZAR 0,2511 Realul brazilian BRL 0,8135 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6152 Rupia indiană INR 0,0499 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3062 Peso-ul mexican MXN 0,2382 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5184 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1934 Bahtul thailandez THB 0,1333 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5641 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3291 100 Coroane islandeze ISK 3,5898 Ringgitul malaysian MIR 1,0363 Peso-ul filipinez PHP 0,0749 Dolarul singaporez SGD 3,3752 DST XDR 5,9713

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.