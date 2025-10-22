Prima pagină » Economic » Curs valutar, 22 octombrie. Gramul de aur scade sub pragul de 600 de lei

Curs valutar, 22 octombrie. Gramul de aur scade sub pragul de 600 de lei

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 22 octombrie 2025. Moneda europeană se chinuie să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0831 lei, cu doar o zecime de ban în minus față de ziua anterioară.
Curs valutar, 22 octombrie. Gramul de aur scade sub pragul de 600 de lei
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
22 oct. 2025, 13:31, Economic

Dolarul american s-a apreciat până la 4,3835 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,5054 lei, respectiv 5,8393 lei.

Gramul de aur a scăzut semnificativ, cu aproximativ 28 de lei, revenind sub pragul de 600 de lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9713 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0831

Dolarul SUA

USD

4,3835

Francul elvețian

CHF

5,5054

Lira sterlină

GPB

5,8393

Gramul de aur

XAU

572,5594

Dolarul australian

AUD

2,8464

Dolarul canadian

CAD

3,1284

Coroana cehă

CZK

0,2092

Coroana daneză

DKK

0,6806

Lira egipteană

EGP

0,0922

100 Forinți maghiari

HUF

1,3054

100 Yeni japonezi

JPY

2,8882

Leul moldovenesc

MDL

0,2572

Coroana norvegiană

NOK

0,4364

Zlotul polonez

PLN

1,1998

Coroana suedeză

SEK

0,4643

Lira turcească

TRY

0,1043

Rubla rusească

RUB

0,0537

Leva bulgărească

BGN

2,5990

Randalul sud-african

ZAR

0,2511

Realul brazilian

BRL

0,8135

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6152

Rupia indiană

INR

0,0499

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3062

Peso-ul mexican

MXN

0,2382

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5184

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1050

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1934

Bahtul thailandez

THB

0,1333

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5641

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3291

100 Coroane islandeze

ISK

3,5898

Ringgitul malaysian

MIR

1,0363

Peso-ul filipinez

PHP

0,0749

Dolarul singaporez

SGD

3,3752

DST

XDR

5,9713

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.