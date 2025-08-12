Cel mai mare fond suveran din lume renunță la o parte din acțiunile în sectorul energetic

Fondul suveran al Norvegiei, evaluat la 1900 miliarde de dolari și administrat de Norges Bank Investment Management, divizia de investiții internaționale a Băncii Centrale a Norvegiei, , și-a diminuat în prima jumătate a lui 2025 participațiile în giganți ai industriei petroliere precum Exxon Mobil Corp, Shell Plc, Chevron Corp, BP Plc și TotalEnergies SE.

Potrivit datelor publicate marți pe site-ul instituției, citate de Bloomberg, participația în Exxon a scăzut la 1,32% de la 1,46%, iar cea în Shell – a doua cea mai mare deținere energetică a fondului, la 2,55% de la 2,78%. „Pozițiile în Chevron, BP Plc și TotalEnergies SE au fost toate reduse”, se arată în raportul semestrial al Norges Bank Investment Management.

Prețul petrolului dictează ajustările portofoliului

În pofida acestor vânzări, acțiunile deținute în sectorul energetic au generat un randament de 6,3% în primele șase luni ale anului. Totuși, sectorul reprezintă doar 2,9% din portofoliul de acțiuni al fondului, care deține în total circa 1,5% din acțiunile listate la nivel global.

Reducerea vine ca urmare a scăderii prețurilor petrolului în prima jumătate a anului, influențată de „politicile comerciale ale președintelui Donald Trump” și de deciziile OPEC+ de a crește cotele de producție, ceea ce „a ridicat temeri legate de un posibil exces de ofertă”. În plus, fondul, care „este în mare măsură un urmăritor de indice bursier”, își ajustează portofoliul pentru a reflecta schimbările de pondere ale sectorului energetic în indicii globali.

Peste două treimi din activele portofoliului sunt plasate în acțiuni, toate în afara Norvegiei.