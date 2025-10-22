Ziua Armatei României, celebrată pe 25 octombrie. Care este programul manifestărilor

Astfel, programul principalelor activități este următorul:

În București:

– Ora 10.00, Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii la MON. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul

– Între orele 10.00 și 16.00, AFI Cotroceni – Ziua Armatei României la Mall – Expoziție de tehnică și echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori

– Ora 17.00, Parcul Cișmigiu – Concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale

– Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

În țară:

-Ora 10.00, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

-Ora 10.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. Ora 19.00 – Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Piața Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare, Palatul Culturii

– Ora 10.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

– Ora 12.30, Păuliș, Monumentul Eroilor – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

– Ora 13.00, Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”

„Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria”, a transmis MAPN.

Totodată, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele, marile unități și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării organizează Ziua Porților Deschise, activități cultural-artistice și sportive, simpozioane, întâlniri și vizite la veteranii de război, expoziții, gale de filme, spectacole și activități de îngrijire a cimitirelor și monumentelor eroilor.

„În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa”.