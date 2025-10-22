Belgia nu susține complet planul de împrumut pentru Ucraina, din activele rusești înghețate. Îngrijorările oficialilor belgieni

Potrivit European Pravda, oficialii belgieni încă nu au aprobat inițiativa.

„În prezent are loc o reuniune a ambasadorilor UE, în cadrul căreia utilizarea activelor înghețate în sprijinul Ucrainei se numără printre principalele subiecte discutate. Din ceea ce putem observa, Belgia are încă preocupări juridice care rămân nerezolvate”, a declarat pentru sursa citată un diplomat al UE la Bruxelles.

Oficialul a adăugat că se așteaptă ca negocierile să continue și joi, în cadrul întâlnirii de la Consiliul UE.

„Belgia solicită angajamente și garanții clare din partea statelor membre ale UE, iar până în prezent argumentele prezentate de Comisia Europeană nu sunt suficiente”, a declarat un alt diplomat european pentru sursa citată.

Consiliul UE urmează să reafirme planurile de a acorda Ucrainei a sprijin financiar și militar, în perioada 2026-2027. Inițiativa urmează să fie parțial finanțată din veniturile provenite din înghețarea activelor rusești.

Cu toate că Belgia are îngrijorări, a acceptat să nu blocheze inițiativa UE de a acorda împrumut Ucrainei cu acești bani. Astfel, UE poate trece la măsuri practice pentru punerea în aplicare a împrumutului.

Oficialii belgieni și-au exprimat îngrijorarea în mod special cu privire la potențialele consecințe juridice ale deciziilor care implică aceste active. Depozitarul financiar Euroclear, care deține activele rusești înghețate, are sediul în Belgia.