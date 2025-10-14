Grevă în Belgia. Zboruri anulate și transport public paralizat la Bruxelles

Marți, toate zborurile care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Bruxelles și aproximativ jumătate dintre cele care trebuiau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul de securitate responsabil cu verificările cu raze X a intrat în grevă, potrivit Reuters.

Și Aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din Belgia, situat la 60 de kilometri sud de capitală, a anulat toate zborurile programate, conform datelor publicate pe site-ul instituției.

Mii de manifestanți s-au adunat în Gara de Nord din Bruxelles pentru a participa la un marș care traversează centrul orașului. Circulația metroului, autobuzelor și tramvaielor a fost aproape complet suspendată, a transmis operatorul de transport STIB pe platforma X.

Poliția locală a anunțat că traficul rutier din capitală a fost grav perturbat de incendii provocate pe mai multe bulevarde și că au fost efectuate arestări în rândul protestatarilor.

Greva este organizată de principalele sindicate belgiene.