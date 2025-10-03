Belgia lansează o anchetă după ce 15 drone au survolat o bază militară

Ministerul a declarat vineri pentru că încă investighează incidentul. În prezent nu este clar de unde proveneau dronele sau cine le-a operat, dar rapoartele spun că acestea au zburat în Germania după ce au survolat baza.

Observarea din Belgia vine în contextul unei valuri de perturbări legate de drone care afectează spațiul aerian european, potrivit Politico.

Joi seara, un incident separat deasupra aeroportului din München a forțat controlul traficului aerian să suspende operațiunile, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri și a afectat aproape 3.000 de pasageri.

„Aeroportul din München, în cooperare cu companiile aeriene, s-a ocupat imediat de îngrijirea pasagerilor în terminale. Au fost instalate paturi de campanie și s-au distribuit pături, băuturi și gustări”, a declarat vineri aeroportul din München într-un comunicat.

Oficialii aeroportului au adăugat că 15 zboruri au fost redirecționate către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din Danemarca și Norvegia și-au suspendat operațiunile după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian, alimentând dezbaterea dintre liderii europeni cu privire la fezabilitatea unui „zid de drone” pe flancul estic pentru a se proteja împotriva agresiunii ruse.

În cel mai grav incident, aproape două duzini de drone de atac rusești au traversat granița cu Polonia, declanșând o reacție de urgență în valoare de milioane de euro din partea sistemelor de armament aliate.