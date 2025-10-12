Olanda livrează Ucrainei o navă vânător de mine, afirmă comandantul marinei

Potrivit lui Neizhpapa, o a doua navă din aceeași clasă urmează să fie livrată până la sfârșitul anului 2025, iar pregătirea echipajului este deja în curs.

Clasa Alkmaar este o navă de vânătoare de mine cu design tripartit, dezvoltată în comun de Țările de Jos, Franța și Belgia. Aceasta este utilizată pentru detectarea și eliminarea minelor marine cu ajutorul sonarului și al vehiculelor telecomandate.

Livrarea are loc în contextul în care minele marine rămân o amenințare majoră în Marea Neagră. De la începutul invaziei rusești la scară largă în februarie 2022, au fost amplasate sute de mine, punând în pericol atât navele civile, cât și cele militare, relatează The Kyiv Independent.

Navele vânător de mine reprezintă o contribuție crucială la securitatea Mării Negre și joacă un rol esențial în protejarea rutelor comerciale vitale și a exporturilor agricole din porturile ucrainene, care rămân amenințate de atacurile rusești asupra transportului comercial maritim.

Mai multe țări au contribuit, de asemenea, la eforturile Ucrainei de deminare terestră prin furnizarea de echipamente și instruire.