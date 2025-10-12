Războiul din Ucraina, ziua 1327. Zelenski: Rusia a lansat peste 3.100 de drone, 92 de rachete și 1.360 de bombe într-o săptămână / Serviciile secrete americane ajută Ucraina să atace infrastructura energetică a Rusiei

Ucraina eliberează un sat din regiunea Zaporoje, afirmă armata

Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Shcherbaky din regiunea Zaporoje, a anunțat pe 12 octombrie Batalionul 24 de asalt separat „Aidar” al Ucrainei.

Conform declarației, unități ale Batalionului Aidar, împreună cu Regimentul 33 de Asalt Separate, au arborat steagul ucrainean deasupra Mali Shcherbaky.

„Așezarea se află sub controlul Forțelor de Apărare Ucrainene”, a declarat batalionul, publicând imagini care arătau soldați ucraineni în sat.

Statul Major: Rusia a pierdut 1.122.810 soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut aproximativ 1.122.810 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 12 octombrie. Numărul include 1.240 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.248 de tancuri, 23.345 de vehicule blindate de luptă, 63.934 de vehicule și rezervoare de combustibil, 33.578 de sisteme de artilerie, 1.518 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.225 sisteme de apărare aeriană, 427 de avioane, 346 de elicoptere, 69.010 drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Zelenski: Rusia a lansat peste 3.100 de drone, 92 de rachete și 1.360 de bombe într-o săptămână

Trupele ruse au lansat peste 3.100 de drone, aproximativ 1.360 de bombe planante și 92 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei în ultima săptămână, a declarat, duminică, președintele Volodimir Zelenski.

Într-un efort reînnoit de a perturba rețeaua energetică a Ucrainei înainte de venirea iernii, Rusia a efectuat săptămâna aceasta mai multe atacuri cu rachete și drone la scară largă asupra instalațiilor energetice și de gaze.

Un atac nocturn de vineri a dus la întreruperi de curent pe scară largă în mai multe regiuni. Infrastructura civilă a fost, de asemenea, lovită, provocând victime atât în Kiev, cât și în regiunile Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk din estul țării.

Zelenski a declarat că Rusia intensifică atacurile pe măsură ce atenția globală se îndreaptă către Orientul Mijlociu, unde Israelul și Hamas au convenit săptămâna aceasta asupra primei faze a unui plan de pace negociat de SUA, scrie The Kyiv Independent.

Serviciile secrete americane ajută Ucraina să atace infrastructura energetică a Rusiei

Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a scris, duminică, Financial Times (FT) citat de Reuters.

Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a scris ziarul, citând oficiali ucraineni și americani anonimi familiarizați cu campania.

Peskov: „Moscova știa”

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea ministerului de Externe rus.

Moscova a declarat luna aceasta că Washingtonul și alianța NATO furnizau în mod regulat informații serviciilor secrete de la Kiev în războiul lansat de Putin în februarie 2022.

Peste 135.000 de soldați ruși au fost uciși până acum în război

Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 135.100 de militari ruși uciși în Ucraina.

Cel mai recent raport al publicațiilor acoperă perioada 24 februarie 2022 – 9 octombrie 2025.

De la ultima actualizare, la sfârșitul lunii septembrie, au fost confirmați încă 2.485 de militari ruși uciși.

Jurnaliștii menționează că cifrele reale sunt probabil mult mai mari, deoarece informațiile verificate provin din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, evenimente comemorative (cum ar fi plantări de copaci), articole din presa regională sau declarații ale autorităților locale.

Potrivit publicațiilor, bilanțul raportat al morților include acum 38.200 de voluntari, 18.450 de prizonieri recrutați și 15.200 de soldați mobilizați.

De asemenea, peste 5.800 de ofițeri au fost confirmați ca fiind uciși.