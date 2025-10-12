Conform declaraţiei, unităţi ale Batalionului Aidar, împreună cu Regimentul 33 de Asalt Separate, au arborat steagul ucrainean deasupra Mali Shcherbaky.

„Aşezarea se află sub controlul Forţelor de Apărare Ucrainene”, a declarat batalionul, publicând imagini care arătau soldaţi ucraineni în sat.

Mali Shcherbaky se află în sectorul Orikhiv din regiunea Zaporijjea, în sud-estul Ucrainei. Trupele ruse au avansat spre localitate la începutul verii.

De atunci, aceasta a rămas fie într-o zonă gri disputată, fie sub control rus, potrivit grupului de monitorizare a câmpului de luptă DeepState, care utilizează surse deschise.

Nu este clar când a fost revendicat satul. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei confirmă rareori pierderea de teritorii în faţa forţelor ruse, potrivit The Kyiv Independent.

La începutul lunii septembrie, comandantul suprem Oleksandr Sirskii a declarat că forţele ruse au planificat să lanseze o ofensivă majoră în direcţia Zaporijjea, dar trupele ucrainene au împiedicat operaţiunea.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijjea, dar capitala regională, Zaporijjea, rămâne sub control ucrainean.

În ultima lună, forţele ucrainene au respins trupele ruse care avansaseră cu 15-20 de kilometri către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea oraşului disputat Pokrovsk.

Între timp, forţele ruse continuă să avanseze în regiunea vecină Dnipropetrovsk, deşi Sirskii a calificat prezenţa trupelor ruse acolo ca fiind pur „declarativă”.