Pierderi masive rusești la Luhansk. Ucraina le explică soldaților ruși cum se pot preda prin Telegram

Direcția de informații militare a Ucrainei (GUR) a publicat duminică o nouă interceptare în care un militar rus descrie pierderile uriașe ale trupelor Moscovei în zona ocolului silvic Serebrianske, în regiunea Luhansk. Soldatul spune că unități întregi au fost distruse în încercările de înaintare. El descrie pădurea ca fiind „acoperită cu trupurile” camarazilor săi.

Mesaj din infernul de la Luhansk

În conversația interceptată, soldatul rus povestește scenele pe care le-a auzit sau le-a văzut direct în teren: „Intri în pădure și vezi cadavru peste cadavru… toți poartă însemnele brigăzii de asalt numită Vostok. Sunt zeci de trupuri împrăștiate acolo”.

Militarul menționează în discuție că pierderile suferite de unitatea sa au fost devastatoare și încearcă să-și convingă interlocutorul să nu fie transferat în aceeași zonă: „Aici poate mai rămâi în viață, dar acolo veți fi o sută la sută «cargo 200»”.

Pierderi greu de ascuns

Armata rusă a moștenit codurile, regulamentele și terminologia armatei sovietice. „Cargo 200” este un cod militar apărut în perioada sovietică și preluat ulterior de armata rusă, desemnând transportul soldaților morți. Numele provine din instrucțiunile privind greutatea standard de 200 kilograme a sicrielor metalice sigilate.

Serviciile ucrainene de informații confirmă că interceptarea reflectă situația reală din teren, unde forțele ruse înregistrează pierderi critice. Rușii încearcă de mai mult timp să avanseze prin Serebrianske, o zonă alcătuită din pădure deasă, mlaștini și poieni. Având avantajul cunoașterii acestui teren complicat, trupele ucrainene reușesc să își mențină pozițiile.

Ucraina către militarii ruși: vă puteți salva viața

În comunicatul publicat pe site-ul oficial al GUR, autoritățile ucrainene au transmis și un mesaj direct către soldații ruși aflați în zonă: „Fiecare militar rus care nu dorește să fie «resetat» (eliminat n.r) în ocolul silvic Serebrianske are o șansă să-și salveze viața. Pentru asta, trebuie doar să contacteze proiectul «Vreau să trăiesc» pe Telegram”.

Proiectul este un canal oficial prin care militarii ruși primesc instrucțiuni despre cum se pot preda în siguranță forțelor ucrainene, cu garanții de tratament potrivit Convențiilor de la Geneva.

Tot mai mulți soldați ruși aleg să se predea

GUR menționează că numărul militarilor ruși care caută soluții pentru a se preda crește în zonele unde pierderile sunt cele mai mari, iar Serebrianske a devenit unul dintre cele mai letale sectoare pentru trupele Moscovei.