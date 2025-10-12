Rusia este îngrijorată de posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete Ucrainei

Donald Trump a declarat luni că înainte de a accepta să furnizeze rachete Tomahawk, ar dori să ştie ce intenţionează Ucraina să facă cu ele, deoarece nu doreşte escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. El a afirmat însă că „a luat o decizie” în această privinţă.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, ceea ce înseamnă că Ucraina le-ar putea folosi pentru lovituri de lungă distanţă în interiorul Rusiei, inclusiv la Moscova.

Unele variante retrase din uz ale rachetelor Tomahawk pot transporta o ogivă nucleară, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin, într-o declaraţie publicată duminică.

„Acum este într-adevăr un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părţile”.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, a declanşat cea mai mare confruntare dintre Rusia şi Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruşi afirmă că se află acum într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul, potrivit Reuters.

Peskov a declarat că, dacă rachetele Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să ţină cont de faptul că unele versiuni ale rachetelor pot transporta focoase nucleare.

„Imaginaţi-vă: o rachetă cu rază lungă de acţiune este lansată şi zboară, iar noi ştim că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să gândească Federaţia Rusă? Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Experţii militari din străinătate ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a spus Peskov.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul lunii octombrie că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american şi, prin urmare, orice furnizare de astfel de rachete către Ucraina ar declanşa o „etapă calitativ nouă de escaladare” .