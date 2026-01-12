Prima pagină » Știri externe » Rusia a cumpărat din Iran rachete de 2,7 miliarde de dolari

Rusia a cumpărat din Iran rachete de 2,7 miliarde de dolari

Rusia a investit miliarde de dolari în armament iranian încă înainte de invazia Ucrainei, potrivit unor date obținute de serviciile occidentale de informații.
AP Photo/Vahid Salemi
Maria Miron
12 ian. 2026, 23:14, Știri externe

Din Iran, Federația Rusă a achiziționat rachete balistice și sisteme de apărare antiaeriană în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, înainte ca Moscova să declanșeze ofensiva militară la scară largă în Ucraina. Potrivit UNN, contractele au fost încheiate între octombrie 2021 și începutul războiului, iar „valoarea totală a armamentului iranian cumpărat de Moscova după finalul anului 2021 depășește deja 4 miliarde de dolari”.

Rachete, muniție și sisteme de apărare

Achizițiile au inclus „sute de sisteme de rachete de diferite tipuri”, printre care sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Fath-360, dar și aproape 500 de alte rachete din aceeași categorie. În plus, Rusia ar fi primit de la Iran aproximativ 200 de rachete sol-aer destinate sistemelor de apărare antiaeriană.

Estimările serviciilor occidentale de informații indică și livrări masive de muniție, Iranul furnizând Rusiei „milioane de cartușe și proiectile”. Datele nu sunt definitive, întrucât acordurile aflate în derulare pot duce la creșterea volumului livrărilor.

Parteneriat ruso-iranian și în domeniul dronelor

Cooperarea militară dintre Moscova și Teheran s-a extins și în domeniul dronelor. La începutul anului 2023, cele două părți au semnat un contract distinct, în valoare de 1,75 miliarde de dolari, pentru livrarea dronelor kamikaze Shahed-136.

Acordul a inclus și transferul de tehnologie necesar producerii acestora pe teritoriul Rusiei, iar acest lucru a permis lansarea producției de drone sub denumirea Geran-2. Acest tip de dronă este utilizat de armata rusă pentru lovituri asupra infrastructurii militare și energetice din Ucraina, având rol de armă de atac kamikaze.

