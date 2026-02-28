Internetul este aproape complet blocat în Iran, potrivit unui organism de supraveghere

„Confirmat: datele de rețea arată că #Iranul se află în prezent în mijlocul unei blocări aproape totale a internetului, cu o conectivitate națională de 4% sau la niveluri normale”, a scris Netblocks într-o postare pe Telegram, relatează CNN.

„Incidentul are loc în contextul operațiunilor militare ale SUA și Israelului și corespunde măsurilor utilizate în timpul războiului de anul trecut cu Israelul”.

Iranienii nu s-au putut conecta la internet în cea mai mare parte a lunii ianuarie, deoarece regimul a blocat comunicațiile online în cadrul represiunii protestelor antiguvernamentale.