Internetul este aproape complet blocat în Iran, potrivit unui organism de supraveghere

Iranul se confruntă cu o blocare aproape totală a internetului, potrivit organismului de supraveghere a libertății online Netblocks.
Alexandra-Valentina Dumitru
28 feb. 2026, 10:55, Știri externe

„Confirmat: datele de rețea arată că #Iranul se află în prezent în mijlocul unei blocări aproape totale a internetului, cu o conectivitate națională de 4% sau la niveluri normale”, a scris Netblocks într-o postare pe Telegram, relatează CNN.

„Incidentul are loc în contextul operațiunilor militare ale SUA și Israelului și corespunde măsurilor utilizate în timpul războiului de anul trecut cu Israelul”.

Iranienii nu s-au putut conecta la internet în cea mai mare parte a lunii ianuarie, deoarece regimul a blocat comunicațiile online în cadrul represiunii protestelor antiguvernamentale.

