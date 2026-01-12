Prima pagină » Știrile zilei » Rusia a copiat drona iraniană Karrar și pregătește rachete aer-aer pentru noul Geran-5

Rusia a copiat drona iraniană Karrar și pregătește rachete aer-aer pentru noul Geran-5

Rusia a dezvoltat o nouă dronă de atac, denumită Geran-5, copiată după modelul iranian Karrar, pe care intenționează să o doteze inclusiv cu rachete aer-aer, avertizează serviciile de informații militare ale Ucrainei.
Rareș Mustață
12 ian. 2026, 08:57, Știri externe

Direcția de Informații a Apărării din Ucraina susține că forțele ruse au folosit la începutul acestui an o nouă armă de lovire, identificată drept Geran-5, un vehicul aerian fără pilot cu motor cu reacție, care poate fi încadrat mai degrabă ca rachetă de croazieră decât ca dronă clasică.

Spre deosebire de dronele Shahed, Geran-5 are un design aerodinamic clasic și un motor cu reacție.

Potrivit informațiilor disponibile, Geran-5 are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri, un focos de circa 90 de kilograme, o lungime de aproximativ 6 metri și o anvergură a aripilor de până la 5,5 metri.

Alte detalii tehnice nu au fost făcute publice.

Ucrainenii afirmă că noua armă folosește componente comune cu alte drone Geran, inclusiv motoare cu reacție Telefly de fabricație chineză, sisteme de navigație prin satelit Kometa, module de comunicație 3G/4G și echipamente electronice comerciale.

Structura dronei este similară cu cea a dronei iraniene Karrar, testată în 2023 ca platformă de luptă aeriană.

Serviciile de informații ucrainene susțin că Rusia lucrează la o variantă a Geran-5 echipată cu rachete aer-aer R-73, ceea ce ar putea reprezenta o amenințare suplimentară pentru aviația ucraineană.

Moscova ar fi testat anterior și integrarea rachetelor R-60 sau a sistemelor portabile Verba pe alte drone de atac.

