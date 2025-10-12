Zelenski a cerut sisteme de Apărare, dar și Rachete de la Macron. Ucraina își intensifică presiunea diplomatică asupra Rusiei

Zelenski l-a informat pe Macron despre nevoie Ucrainei privind întărirea Apărării aeriene, dar și dezvoltarea programului PURL, programul finanțare întocmit de NATO, destinat achiziționării de arme și muniții specific nevoilor urgente ale Ucrainei în domeniul Apărării.

„L-am informat despre nevoile noastre prioritare – în primul rând, sisteme de apărare aeriană și rachete. Rusia profită acum de momentul actual – faptul că Orientul Mijlociu și problemele interne din fiecare țară beneficiază de atenție maximă. Atacurile rusești au devenit și mai josnice. Am discutat despre cum să contracarăm acest lucru. În special, lucrăm la extinderea inițiativei PURL”, se arată în postarea pe X publicată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, duminică dup-amiază.

Zelenski anunță intensificarea presiunilor diplomatice

Oficialul a mai precizat că se află în contact cu partenerii diplomatici străini. Acesta a anunțat că Ucraina se pregătește să crească presiunile diplomatice asupra Rusiei.

„(…)Am coordonat contactele cu alți parteneri și demersurile diplomatice pentru săptămânile următoare” a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a adoptat sâmbătă un nou set de sancțiuni asupra Rusiei. Măsura face parte din planul Kievului de a lucra alături de aliați în vedere impunerii presiunii economice asupra Rusiei. De asemenea, Japonia a introdus sâmbătă noi sancțiuni pentru Rusia.