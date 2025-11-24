Un refugiat ucrainean scrie istorie și devine campion la sumo în Japonia

Danylo Yavhusishyn, cunoscut în ringul de sumo sub numele Aonishiki, a ajuns în Japonia la vârsta de 18 ani, în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, relatează BBC.

Ajuns acum la 21 de ani, el este primul ucrainean care cucerește prețioasa Cupă a Împăratului și primul european care reușește această performanță în aproape opt ani.

El se află acum foarte aproape de promovarea la rangul Ozeki, al doilea ca importanță în sumo, o promovare care, dacă se va confirma, ar fi cea mai rapidă din istorie.

„Este doar începutul”

Aonishiki a încheiat turneul de 15 zile de la Fukuoka, Japonia, cu un bilanț de 12 victorii și trei înfrângeri și a câștigat apoi meciul de departajare împotriva marelui campion Yokozuna Hoshoryu, un mongol de 26 de ani care câștigase luna trecută turneul de la Londra.

În interviul de la ceremonia de premiere, Aonishiki a fost întrebat dacă se simte mulțumit de rezultatele obținute după trei ani în sumo. „Nu, cred că acesta este doar începutul”, a răspuns el.

Numele Aonishiki conține caracterul japonez pentru „albastru”, o referință la steagul Ucrainei.

Aonishiki a încercat sumo pentru prima dată la șapte ani, după ce practicase și judo și lupte libere.

A impresionat în competițiile de sumo pentru juniori și a fugit în Germania împreună cu familia sa după invazia Rusiei.

S-a mutat singur în Japonia în aprilie 2022, fără să cunoască limba, cu ajutorul căpitanului unui club universitar de sumo pe care îl întâlnise anterior la un campionat pentru tineret.

Deși se află de puțin timp în sumo-ul profesionist, și-a câștigat fani în Japonia și în întreaga lume datorită abilităților sale impresionante, progresului constant și competitivității.

Aonishiki este considerat de mulți drept principalul favorit pentru a deveni primul european din istorie care atinge rangul suprem de Yokozuna.