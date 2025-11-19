Incendiu uriaș în Japonia: Orașul Ōita devastat de flăcări

Uriașul incendiu s-a declanșat în jurul orei locale 17:40, într-o zonă rezidențială din apropierea unui port pescăresc. Propagarea sa extrem de rapidă a fost alimentată de vânturi puternice, care au purtat flăcările către zonele învecinate și spre o pădure din apropiere, transformând rapid situația într-o urgență majoră. Conform Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor (FDMA), incendiul a afectat o suprafață de 4,9 hectare, distrugând complet sau parțial între 170 și 175 de imobile.

Primarul Kiyoshi Fuchigami a descris amploarea incendiului ca fiind „la scară largă”, subliniind că rafalele de vânt au îngreunat considerabil eforturile echipajelor de intervenție de a stăpâni flăcările.

Consecințe și mobilizare de forțe

Reuters mai precizează că în urma dezastrului, între 260 și 300 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică, serviciul nefiind complet restabilit nici a doua zi. Aproximativ 170-175 de localnici au fost strămutați în adăposturi temporare. Pentru a sprijini operațiunile de stingere și de monitorizare aeriană, Forțele de Autoapărare ale Japoniei au dislocat două elicoptere UH-1.

Autoritățile au raportat și victime. Un bărbat de 76 de ani, inițial dat dispărut, este cel mai probabil persoana decedată al cărei trup a fost descoperit ulterior în perimetrul afectat. În plus, o femeie de aproximativ 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale la spital pentru intoxicație minoră cu fum.

Reacția oficială și mărturiile supraviețuitorilor despre incendiu

Guvernul central, prin vocea ministrului Sanae Takaichi, a transmis un mesaj de compasiune și a promis sprijin necondiționat pentru reconstrucția comunității. Echipele locale, în colaborare cu autoritățile naționale, evaluează pagubele pentru a coordona eficient ajutorul destinat sinistraților.

Relatările celor evacuați descriu scene de coșmar. O localnică a povestit cum a fost nevoită să își abandoneze locuința „într-o clipă”, luând foarte puține lucruri cu ea, din cauza vitezei cu care s-a extins focul. Un alt martor a descris o imagine apocaliptică, cu „flăcări roșii care se înălțau deasupra caselor și nori denși de fum” acoperind întregul cartier.

În prezent, o anchetă este în desfășurare pentru a determina cauzele exacte ale incendiului. Autoritățile analizează și factorii care au contribuit la răspândirea sa rapidă, luând în calcul implementarea unor noi măsuri de prevenire în zonele rezidențiale dense, vulnerabile la vânturi puternice.