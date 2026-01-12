Zelenski: Rusia trebuie să spună clar dacă vrea să încheie războiul

Volodimir Zelenski spune că Rusia trebuie să ofere un răspuns clar cu privire la disponibilitatea sa de a pune capăt războiului și că, în lipsa unei astfel de decizii, presiunea internațională asupra Moscovei trebuie să crească.

„Înțelegem că partea americană este în contact cu Rusia în legătură cu cadrul politic pentru încheierea războiului. Ne-am definit viziunea, iar din partea Rusiei trebuie să existe un răspuns clar – dacă sunt sau nu dispuși să pună capăt războiului în condiții reale”, a transmis luni Zelenski.

Sancțiuni pentru „flota fantomă”

Șeful statului ucrainean a menționat că, în cazul în care Moscova nu va demonstra o voință reală de a opri agresiunea, comunitatea internațională nu are altă opțiune decât să intensifice măsurile de presiune. „Dacă nu există o asemenea disponibilitate, presiunea asupra agresorului trebuie să continue să crească”, a scris pe X liderul ucrainean.

Zelenski a precizat că Ucraina și partenerii săi analizează extinderea sancțiunilor, inclusiv asupra așa-numitei „flote fantomă” de petroliere și a schemelor financiare care permit ocolirea restricțiilor internaționale. „Dacă Rusia alege războiul, lumea trebuie să răspundă prin reducerea, pe cât posibil, a veniturilor Rusiei din exporturi”.

Războiul, în vieți omenești

Volodimir Zelenski a revenit și asupra costului uman al conflictului, explicând că Rusia continuă să înregistreze pierderi masive.

„În acest moment, pierderile Rusiei se ridică la nu mai puțin de 1.000 de morți pe zi – iar acest lucru se întâmplă din luna decembrie. Așa plătește, de fapt, Rusia doar pentru a împiedica încheierea războiului. Este o nebunie și poate fi oprită doar prin forțe unite – forțele Europei și ale Statelor Unite, forțele tuturor partenerilor noștri”, spune Zelenski.

Șeful Ucrainei a transmis un nou mesaj către comunitatea internațională: „Fiecare zi a acestui război este un memento că lumea nu se poate proteja singură de nebuni. Trebuie să o protejăm. Rusia trebuie să fie oprită”.

Acorduri economice cu SUA și Europa

Zelenski a dezvăluit că, în discuțiile cu partea americană, au fost abordate și planurile privind reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea economică. Guvernul de la Kiev pregătește acorduri economice cu Statele Unite, precum și formate comune cu Europa. De asemenea, echipa ucraineană a stabilit deja cum vor fi folosite fondurile de reconstrucție oferite de parteneri.