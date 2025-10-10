Premierul Belgiei, ținta unui complot terorist. Poliția a arestat trei tineri care voiau să comită un „atac de inspirație jihadistă”

„Vestea unui atac planificat care îl viza pe premierul Bart de Wever este extrem de șocantă”, a scris vicepremierul Maxime Prévot pe platforma X.

„Arată că ne confruntăm cu o amenințare teroristă foarte reală și că trebuie să rămânem vigilenți”, a adăugat acesta.

Ministrul Justiției, Annelies Verlinden, a scris pe X că operațiunea poliției împotriva grupării suspectate de terorism a împiedicat desfășurarea unui atac chiar în cursul zilei de joi.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist de inspirație jihadistă îndreptat împotriva unor politicieni”, a transmis Parchetul.

Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri

Procurorul federal Ann Fransen a declarat că suspecții, născuți în 2001, 2002 și 2007, au fost reținuți joi, la Anvers, fiind acuzați de tentativă de omor terorist și de participare la activitățile unui grup terorist. Doi dintre ei rămân în arest preventiv și vor fi prezentați unui judecător de instrucție, în timp ce al treilea a fost eliberat.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist de inspirație jihadistă îndreptat împotriva unor politicieni”, a declarat Fransen în cadrul unei conferințe de presă.

În urma perchezițiilor efectuate în locuințele suspecților din Anvers, au fost descoperite un dispozitiv exploziv improvizat, un sac cu bile de oțel și indicii că grupul intenționa să folosească o dronă în cadrul atacului.

Belgia s-a confruntat în ultimul deceniu cu atacuri comise de persoane asociate cu gruparea Stat Islamic, dar și cu o insecuritate tot mai mare cauzată de conflictele dintre bandele de traficanți de droguri.

În martie 2016, 32 de persoane au fost ucise în exploziile de pe aeroportul din Bruxelles și din metroul orașului, atacuri revendicate de Statul Islamic. În octombrie 2023, un militant islamist a împușcat mortal doi cetățeni suedezi aflați la Bruxelles pentru un meci de fotbal.