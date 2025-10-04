Controlorii de trafic aerian francezi anulează greva de trei zile anunțată pentru săptămâna viitoare

Controlorii de trafic aerian din Franța au anulat greva de trei zile, care fusese programată pentru perioada 7-9 octombrie 2025, care amenința să perturbe zborurile europene săptămâna viitoare, a anunțat sâmbătă SNCTA, potrivit Sky News.

Contactat de AFP, principalul sindicat a declarat că a „făcut progrese în ceea ce privește problemele interne” și a purtat „discuții calme cu toate părțile implicate”, însă fără a oferi detalii suplimentare.

„Nu este prevăzută nicio nouă dată pentru grevă”, a declarat sindicatul pentru sursa citată.

Greva controlorilor de trafic aerian fusese programată inițial în septembrie, pe care au amânat-o pentru octombrie, scrie France24.

Pe de altă parte, sindicatul a cerut „o schimbare profundă în gestionarea operațiunilor”, plângându-se de „neîncredere, practici punitive și metode de management umilitoare”. Salariile trebuie ajustate și în funcție de inflație, a afirmat sindicatul.

Anunțul vine după ce în decursul acestei săptămâni, directorul executiv al Ryanair avertizase că 100.000 de pasageri ar putea avea zboruri anulate săptămâna viitoare în cazul în care greva ar fi avut loc.

În luna iulie, o altă grevă a fost organizată de controlorii de trafic aerian din Franța, provocând haos în spațiul aerian european. Atunci, sute de mii de persoane au avut zborurile anulate.