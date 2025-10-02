Şeful Ryanair avertizează că 100.000 de pasageri ar putea avea zboruri anulate săptămâna viitoare. Care este motivul

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat pentru blogul Money că acţiunea sindicală ar putea costa compania sa aproximativ 20 de milioane de lire sterline. El a adăugat faptul că deşi compania îşi poate permite să suporte costul, în cele din urmă clienţii vor fi cei mai afectaţi de greva din Franţa.

Membrii SNCTA vor intra în grevă de marţi, 7 octombrie, până vineri dimineaţa, 10 octombrie, din cauza unei dispute privind salariile şi condiţiile de muncă, potrivit Sky News. Greva va afecta zborurile interne dar şi pe cele internaţionale. De asemenea, va afecta avioanele care folosesc spaţiul aerian francez.

De aceea, şeful Ryanair a cerut ca zborurile din spaţiul aerian francez să fie protejate de grevă, spunând că perturbarea acestora reprezintă un abuz asupra pieţei unice libere. Michael O’Leary estimează că în doar două zile de grevă Ryanair ar putea fi nevoită să anuleze aproximativ 600 de zboruri afectând circa 100.000 de pasageri.

„Este vorba de aproximativ 100.000 de pasageri ale căror zboruri vor fi anulate inutil miercurea şi joia viitoare”, a spus O’Leary.

El a sugerat ca în timpul grevei, activităţile controlorilor de zbor să fie preluate Eurocontrol, o organizaţie civil-militară care sprijină managementul traficului aerian în întreaga Europa. Mai multe alte companii aeriene europene, precum EasyJet, British Airways, Vueling şi Lufthansa, s-ar putea confrunta cu probleme în timpul grevei de săptămâna viitoare.