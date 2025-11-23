Circulația redeschisă pe DN73 între Râșnov și Cristian după 38 de ore de lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată

Circulația pe DN73 între Râșnov și Cristian a fost redeschisă duminică, începând cu ora 21:00. Lucrările de instalare a noii treceri la nivel cu calea ferată au fost finalizate și restricțiile au fost ridicate.

Lucrări finalizate în 38 de ore

Circulația fusese închisă sâmbătă dimineața.

Echipele de intervenție au reușit în 38 de ore să înlocuiască șinele și traversele de cale ferată, să refacă fundația și să instaleze dalele prefabricate din zona trecerii la nivel.

Mici intervenții în zilele următoare

În zilele următoare se vor mai face mici intervenții în zonă. E nevoie de ele pentru racordarea la straturile de asfalt existente, în funcție de condițiile meteo.

În acest moment nu se poate asfalta din cauza precipitațiilor și a temperaturilor scăzute din zonă.

Cei de la DRDP Brașov și-au cerut scuze pentru disconfortul creat. Au mulțumit șoferilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada restricțiilor de circulație.