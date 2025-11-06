Angajații Starbucks plănuiesc o grevă în 25 de orașe

Protestul este programat să coincidă cu evenimentul anual al lanțului de cafenele, „Red Cup Day”, când Starbucks lansează tradiționalul pahar roșu de sărbători — una dintre cele mai aglomerate și profitabile zile ale companiei.

Sindicatul Starbucks Workers United afirmă că acțiunea este menită să atragă atenția asupra refuzului companiei de a negocia contracte colective cu angajații sindicalizați, o problemă care persistă încă de la începutul pandemiei de COVID-19, în 2020.

Progrese limitate

Până în prezent, sindicatul a înregistrat progrese reduse în eforturile sale de a sindicaliza barista și alți angajați ai companiei, precum și de a încheia un contract colectiv în numele lor.

În prezent, Starbucks Workers United reprezintă angajați din aproximativ 550 de locații dintr-un total de peste 10.000 de cafenele deținute direct de companie în Statele Unite.

Totuși, sindicatul afirmă că nu se lasă descurajat și intenționează să convoace noi opriri ale activității pentru a determina conducerea Starbucks să se așeze la masa negocierilor.

Reprezentanții sindicali au avertizat că acțiunile de protest s-ar putea extinde dacă nu se vor înregistra progrese în discuțiile cu managementul.

Compania va concedia 900 de angajați

Starbucks a anunțat în luna septembrie că va concedia aproximativ 900 de angajați și va închide aproximativ 100 de cafenele din America de Nord, ca parte a unui plan de restructurare de 1 miliard de dolari pentru a revitaliza cel mai mare lanț de cafenele din lume, scrie The Guardian.

Compania, care a eliminat 1.100 de posturi corporative la începutul acestui an, va închide, de asemenea, „multe” posturi deschise sau vacante, după ce va notifica vineri angajații afectați de reduceri.

Cei 900 de angajați Starbucks sunt afectați de restructurare în roluri „non-retail”, a anunțat compania. De asemenea, va închide 1% din cafenelele pe care le operează în America de Nord.

Starbucks se luptă să-și schimbe soarta. Vânzările firmei în SUA au scăzut timp de șase trimestre consecutive, deoarece consumatorii, confruntați cu ani de inflație mai mare, se gândesc de două ori înainte de a comanda cafelele sale scumpe.