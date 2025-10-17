UE vrea să folosească active rusești private pentru un împrumut uriaș acordat Ucrainei

Inițiativa face parte din planurile Uniunii Europene de a crea un „Împrumut pentru reparații” care să sprijine financiar Kievul, utilizând valoarea în numerar a celor 140 de miliarde de euro din activele de stat rusești înghețate. Pe lângă acestea, Bruxellesul vizează și fonduri suplimentare, aflate în conturi bancare private din statele membre, pentru a menține pe termen lung sprijinul acordat Ucrainei.

Planul nu are încă o bază legală

„Ar trebui luată în considerare posibilitatea ca inițiativa „Împrumutului pentru reparații” să fie extinsă și la alte active imobilizate în cadrul UE”, se arată într-un document transmis capitalelor europene înaintea unei reuniuni a ambasadorilor de la Bruxelles, citat de Politico.

Totuși, Comisia admite că „fezabilitatea juridică a extinderii […] nu a fost încă evaluată în detaliu”, iar o astfel de analiză trebuie efectuată înainte de orice decizie.

Cea mai mare parte a fondurilor înghețate se află la Euroclear, un depozitar financiar din Belgia, țară care a cerut garanții suplimentare pentru a se proteja de eventuale acțiuni legale din partea Moscovei. Documentul propune „o structură solidă de garanții și lichiditate” prin care toate statele blocului comunitar să ofere garanții bilaterale către Uniune, pentru a asigura acces rapid la fonduri dacă apar cereri de rambursare.

Banii vor finanța apărarea și bugetul Ucrainei

Odată aprobat, împrumutul ar urma să finanțeze dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, integrarea sa în sistemul european și sprijinirea bugetului de stat, „sub rezerva unor condiționalități corespunzătoare”.

Liderii UE vor discuta planul la summitul de săptămâna viitoare de la Bruxelles, iar miniștrii de finanțe îl vor dezbate în noiembrie, pentru a stabili modalitățile de finanțare înainte de noul buget multianual al Uniunii din 2028.