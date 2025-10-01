Anunț oficial: Ucraina primește 300 de milioane de euro pentru gaz. Cât costă și cine plătește

Naftogaz şi-a intensificat eforturile pentru a obţine finanţare suplimentară în vederea achiziţionării unei cantităţi suficiente de gaze pentru a ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, după ce atacurile ruseşti asupra instalaţiilor de producţie au redus producţia internă cu 40%.

Ca parte a acordului, Naftogaz s-a angajat să reinvestească o sumă echivalentă cu împrumutul BEI în proiecte de energie regenerabilă şi decarbonizare.

„Cei 300 de milioane de euro de la BEI reprezintă un sprijin substanţial şi practic care ne va ajuta să garantăm rezilienţa energetică a ţării înainte de venirea iernii”, a declarat Sergii Koretskyi, directorul general al Naftogaz.

El a afirmat că compania pompează gaz în depozitele subterane pentru iarnă, conform planului, şi că obiectivele de stocare sunt acum îndeplinite în proporţie de aproximativ 95-98%.

Guvernul a declarat că Ucraina are nevoie de cel puţin 13,2 miliarde de metri cubi de gaz pentru sezonul de încălzire 2025/26, care începe la mijlocul lunii octombrie.

Împrumutul va permite achiziţionarea a aproximativ 0,6 miliarde de metri cubi de gaz, a declarat Naftogaz.

Ucraina a fost nevoită să înceapă să importe gaz încă din primăvara anului 2025, din cauza atacurilor cu sute de drone şi rachete care au vizat instalaţiile de producţie ale ţării.

Koretskyi afirmă că gazul achiziţionat cu împrumutul poate fi de orice origine, cu excepţia celui rusesc.

El a declarat că, în acest an, Naftogaz a crescut semnificativ importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, care au reprezentat 8% din totalul importurilor.

Koretskyi a spus că compania a achiziţionat 0,5 miliarde de metri cubi de GNL din SUA, din care cea mai mare parte a fost deja livrată în ţară.