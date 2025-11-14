Împrumut de 22 de milioane de euro de la BERD pentru sectorul energetic din Ucraina, în plin scandal Energoatom

BERD a a anunțat împrumutul semnalând sprijinul său continuu pentru sectorul energetic, în ciuda unui scandal de corupție.

Banii BERD vor fi acordați companiei private ucrainene de energie Power One pentru a finanța noi centrale electrice pe gaz și sisteme de stocare a energiei în baterii, a declarat creditorul într-un comunicat citat de Reuters.

BERD împrumută Ucraina: Anchetă legată de o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari

O anchetă privind o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari centrată pe energia nucleară a stârnit furia față de guvernul de război al Kievului condus de președintele Volodimir Zelenski, care s-a bazat pe finanțarea donatorilor de la invazia Rusiei în 2022.

Presupusa schemă implică eforturi de control al achizițiilor la agenția nucleară Energoatom și la alte întreprinderi de stat care nu au fost identificate. BERD nu a mai dat finanțare Energoatom de când un împrumut de 300 de milioane de euro din 2013 a fost rambursat integral în 2019.

Ucraina a depus eforturi pentru a-și descentraliza capacitatea energetică

Noul împrumut face parte dintr-un credit total de aproximativ 1 miliard de euro acordat în acest an pentru a ajuta Ucraina să-și reconstruiască sectorul energetic și să-și îmbunătățească reziliența energetică. Țara a depus eforturi pentru a-și descentraliza capacitatea energetică. Încearcă să facă asta prin folosirea mai multor turbine solare, eoliene și mici turbine modulare pe gaz.

Atacurile rusești asupra obiectivelor energetice ucrainene s-au intensificat în octombrie. BERD estimează că Ucraina a pierdut aproximativ 9.000 de megawați din capacitatea de producție și 90% din producția flexibilă de la începutul războiului, intensificând dificultățile economice și provocând întreruperi regulate de curent.

BERD, cel mai mare investitor instituțional din Ucraina, a alocat peste 8,5 miliarde de euro de la invazie. Banca a declarat că intenționează să semneze alte două acorduri „importante” în cursul acestui an. Creditorul multilateral investește în principal în firme din sectorul privat prin împrumuturi, investiții de capital și garanții.