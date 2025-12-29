Prima pagină » Știrile zilei » Vedetă Discovery Channel, acuzată de crimă după moartea unui deținut într-o închisoare din Las Vegas

Vedetă Discovery Channel, acuzată de crimă după moartea unui deținut într-o închisoare din Las Vegas

Chad Ollinger, cunoscut din reality show-ul „Mystery at Blind Frog Ranch”, a fost pus sub acuzare pentru crimă, după ce colegul său de celulă a fost găsit mort într-un centru de detenție din Las Vegas, au anunțat autoritățile.
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 19:59, Știri externe

Conform NBC News, Chad Ollinger, în vârstă de 41 de ani, vedetă a postului Discovery Channel, a fost acuzat de crimă după un incident grav produs în Centrul de Detenție Clark County, din Las Vegas.

Potrivit poliției metropolitane, colegul său de celulă a fost găsit fără semne vitale în urma unui control de rutină efectuat vineri seara, în jurul orei locale 23:20.

Victima a fost identificată drept Christopher Kelly, în vârstă de 42 de ani.

Medicii legiști au stabilit că acesta prezenta traumatisme produse prin lovire cu obiecte contondente și au declarat decesul la fața locului.

Ollinger se afla în arest din 27 octombrie, după ce fusese identificat ca fugar dintr-un alt stat, potrivit evidențelor centrului de detenție.

Ancheta în acest caz este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale incidentului sau despre relația dintre cei doi deținuți.

Chad Ollinger a devenit cunoscut în urma apariției sale în emisiunea „Mystery at Blind Frog Ranch”, difuzată de Discovery Channel începând din 2021.

