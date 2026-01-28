Femeia din Iași, ucisă de concubin, era însărcinată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a solicitat arestarea preventivă a inculpatului C.I.D., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie.

Din probatoriul administrat, „în 26 ianuarie, în intervalul orar 11:00 – 13:00, în timp ce se afla pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, jud. Iaşi, împreună cu victima L.M., concubina sa, însărcinată în 3-4 luni (aspect pe care inculpatul îl cunoştea), în urma unui conflict cu aceasta, a agresat-o fizic, prin aceea că a lovit-o de mai multe ori la nivelul feţei, cu bocancii, aplicând lovituri prin şutare, apoi a înjunghiat-o pe aceasta în zona gâtului de 2 ori cu un obiect tăietor înţepător, respectiv un briceag, producându-i două plăgi înjunghiate, una în zona cervical stânga inferior şi una la nivelul latero-cervical stâng, fapt ce a dus la decesul victimei L.M., care s-a datorat insuficienţei cardiocirculatorii acute, consecinţă a hemoragiei determinate de o plagă înjunghiată a gâtului cu interesare vasculară”.

În jurul orei 18:45, inculpatul C.I.D. a contactat organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Scobinţi (jud. Iaşi), cărora le-a comunicat faptul că şi-a ucis concubina.

Pentru identificarea, prinderea autorului infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul Postului de Poliţie Scobinţi (jud. Iaşi) şi al I.P.J. Iaşi – Serviciul de Investigaţii Criminale.

Avea ordin de protecție revocat de instanță

În urma anchetei preliminare, pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție în favoarea victimei, la data de 7 august 2025, ordin care a fost revocat de instanță la 24 septembrie 2025.

Poliția anunță că nu au mai fost înregistrate sesizări privind conflicte între cei doi de la anularea ordinului de protecție.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, transmite IPJ Iași.

Judecătoria Iaşi a dispus arestarea preventivă a inculpatului C.I.D. pentru o perioadă de 30 zile.