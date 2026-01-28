Prima pagină » Social » Femeia din Iași, ucisă de concubin, era însărcinată

Femeia din Iași, ucisă de concubin, era însărcinată

Femeia de 35 de ani, înjunghiată mortal și lovită cu picioarele de concubinul său, în vârstă de 45 de ani, era însărcinată în 3-4 luni, aspect pe care bărbatul acuzat de omor îl cunoștea.
Femeia din Iași, ucisă de concubin, era însărcinată
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
28 ian. 2026, 11:13, Social

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a solicitat arestarea preventivă a inculpatului C.I.D., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie.

Din probatoriul administrat, „în 26 ianuarie, în intervalul orar 11:00 – 13:00, în timp ce se afla pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, jud. Iaşi, împreună cu victima L.M., concubina sa, însărcinată în 3-4 luni (aspect pe care inculpatul îl cunoştea), în urma unui conflict cu aceasta, a agresat-o fizic, prin aceea că a lovit-o de mai multe ori la nivelul feţei, cu bocancii, aplicând lovituri prin şutare, apoi a înjunghiat-o pe aceasta în zona gâtului de 2 ori cu un obiect tăietor înţepător, respectiv un briceag, producându-i două plăgi înjunghiate, una în zona cervical stânga inferior şi una la nivelul latero-cervical stâng, fapt ce a dus la decesul victimei L.M., care s-a datorat insuficienţei cardiocirculatorii acute, consecinţă a hemoragiei determinate de o plagă înjunghiată a gâtului cu interesare vasculară”.

În jurul orei 18:45, inculpatul C.I.D. a contactat organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Scobinţi (jud. Iaşi), cărora le-a comunicat faptul că şi-a ucis concubina.

Pentru identificarea, prinderea autorului infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul Postului de Poliţie Scobinţi (jud. Iaşi) şi al I.P.J. Iaşi – Serviciul de Investigaţii Criminale.

Avea ordin de protecție revocat de instanță

În urma anchetei preliminare, pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție în favoarea victimei, la data de 7 august 2025, ordin care a fost revocat de instanță la 24 septembrie 2025.

Poliția anunță că nu au mai fost înregistrate sesizări privind conflicte între cei doi de la anularea ordinului de protecție.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, transmite IPJ Iași.

Judecătoria Iaşi a dispus arestarea preventivă a inculpatului C.I.D. pentru o perioadă de 30 zile.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
Gandul
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da bombă
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor