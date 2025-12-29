Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție

Decizia vine după săptămâni de dezbateri care au scos la iveală divergențe privind politica externă în rândul guvernului condus de premierul Giorgia Meloni, scrie Reuters.

Acordul a fost încheiat în urma amenințărilor partidului de extremă-dreapta Liga, care a menținut legături strânse cu Vladimir Putin înainte de invazia din 2022. Liga amenințase cu abținerea de la vot, fapt ce ar fi adâncit fisurile privind poziția Italiei față de război.

Liderul Ligii, Matteo Salvini, care ocupă funcția de viceprim-ministru, a susținut că trimiterea de asistență militară suplimentară ar putea alimenta corupția la Kiev și nu ar contribui la încetarea conflictului. Criticii l-au acuzat, în schimb, că promovează agenda lui Putin.

Noul decret este similar cu proiectele aprobate în ultimii trei ani, stipulând că guvernul va transfera Ucrainei vehicule militare, materiale și echipamente.

Totuși, reprezentanții Ligii au declarat că, spre deosebire de textul din 2025, noul decret prevede acordarea priorității articolelor logistice și medicale de uz civil, precum și echipamentelor necesare pentru apărarea împotriva atacurilor cu rachete, drone și atacurilor cibernetice.

Biroul premierului Meloni nu a publicat imediat textul oficial. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, liderul partidului Forza Italia din cadrul coaliției, a salutat noul proiect de lege, care urmează să fie aprobat de Parlament în termen de două luni.

Italia va sprijini Ucraina din toate punctele de vedere

„Este un decret absolut echilibrat, la fel ca precedentele. Italia va continua să sprijine Ucraina din punct de vedere militar, economic, financiar și politic”, a declarat acesta pentru cotidianul Corriere della Sera.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Italia a trimis 12 pachete de ajutor militar către Kiev, deși conținutul exact al acestora rămâne clasificat. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano, a declarat duminică pentru ziarul Il Sole 24 Ore că Italia a trimis până acum provizii în valoare de peste 3 miliarde de euro.

Deși Italia a oferit constant ajutor Ucrainei, aceasta a rămas în urma altor mari economii europene, în special a Germaniei, care a trimis provizii militare de peste 15 miliarde de euro, având promise alte miliarde pentru viitor.