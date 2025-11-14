Italia aprobă un nou pachet de ajutor pentru Ucraina

Italia va continua și chiar va intensifica sprijinul pentru Ucraina, a declarat ministrul apărării Guido Crosetto, care a confirmat că a semnat pachetul de asistență cu numărul 12 la o reuniune cu omologii europeni desfășurată la Berlin.

Noul set de ajutoare include, printre altele, generatoare electrice menite să ajute Kievul să facă față lunilor de iarnă, în condițiile în care infrastructura energetică rămâne una dintre țintele preferate ale atacurilor rusești, potrivit Al Jazeera.

Crosetto a afirmat că ar fi „absurd” ca Italia să nu continue sprijinul militar și civil pentru Ucraina, subliniind că ajutorul nu trebuie redus într-un moment critic al conflictului. Premierul Giorgia Meloni rămâne unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în rândul liderilor europeni, însă unele voci din interiorul coaliției de guvernare contestă intensitatea acestui sprijin.

Vicepremierul Matteo Salvini a declarat la începutul lunii că Italia nu poate „continua să trimită bani și arme încă 50 de ani”, alimentând tensiunile politice pe tema cursului adoptat de guvern în privința războiului din Ucraina.