Supraviețuitorii cer ajutor urgent după inundațiile catastrofale și alunecările de teren din Asia

Echipele de urgență au intrat în cursă contra cronometru vineri, după inundațiile și alunecările de teren catastrofale de săptămâna trecută care au lovit anumite părți ale Asiei, ucigând peste 1.500 de oameni. Operațiunile de ajutorare erau în desfășurare, dar amploarea nevoilor a depășit capacitățile salvatorilor.
06 dec. 2025, 06:45, Știri externe

Autoritățile au declarat că 883 de persoane au fost confirmate decedate în Indonezia, 486 în Sri Lanka și 185 în Thailanda, precum și trei în Malaezia, potrivit AP.

Multe sate din Indonezia și Sri Lanka au rămas îngropate sub noroi și moloz, aproape 900 de persoane fiind încă date dispărute în ambele țări, în timp ce recuperarea era mai avansată în Thailanda și Malaezia.

Pe măsură ce apele se retrag, supraviețuitorii descoperă că dezastrul le-a paralizat satele. Drumurile care odinioară legau orașele și districtele de lumea exterioară sunt secționate, lăsând unele zone accesibile doar cu elicopterul. Turnurile de transmisie s-au prăbușit sub greutatea alunecărilor de teren, cufundând comunitățile în întuneric și provocând pene de internet.

Cu fântânile contaminate și țevile sparte, apele inundațiilor au transformat lucrurile de strictă necesitate în lux.

Deși au sosit și unele ajutoare, supraviețuitorii spun că au nevoie de echipamente de uz casnic pentru a găti.

