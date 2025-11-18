Bursele asiatice au scăzut și înregistrează pierderi pe Wall Street

Anxietatea crescândă legată de creșterea record din acest an, legată de tot ceea ce ține de inteligența artificială, i-a făcut pe unii traderi să se întrebe dacă miliardele cheltuite în această industrie ar putea vedea randamentele mari așa cum se spera, potrivit France24.

Starea de spirit pesimistă este agravată de îngrijorările că Rezerva Federală va decide împotriva unei a treia reduceri consecutive a ratei dobânzii luna viitoare, deoarece inflația persistentă se confruntă cu o piață a muncii în declin.

Creșterea din acest an a fost determinată de temerile de a rata trenul inteligenței artificiale și de pariurile privind scăderea costurilor de împrumut din SUA.

Bursele, afectate de știrile negative

Miercuri, Nvidia – în fruntea promovării inteligenței artificiale cu cipurile sale de top – își va publica cel mai recent raport privind câștigurile, care va fi analizat cu atenție pentru a ne face o idee despre perspectivele sectorului.

Între timp, câștigurile de la comercianții cu amănuntul Home Depot, Target și Walmart vor oferi o perspectivă asupra percepției consumatorilor.

Investitorii au devenit sensibili la orice știre negativă legată de universul inteligenței artificiale și au fost șocați săptămâna aceasta când a aflat că fondul speculativ al miliardarului tehnologic Peter Thiel și-a vândut toată participația la Nvidia, pe care Bloomberg o evalua la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Joi este așteptată publicarea raportului privind locurile de muncă din SUA pentru luna septembrie, după întârzieri cauzate de închiderea guvernului. Datele vor oferi o imagine nouă a economiei numărul unu la nivel mondial și vor da o idee despre șansele unei noi reduceri a ratei dobânzii.

Bitcoin a pierdut mai mult de un sfert din valoare

După o zi în scădere pe Wall Street, Asia a avut și ea dificultăți. Tokyo, Seul și Taipei au pierdut toate peste un procent, în timp ce s-au înregistrat pierderi mari și în Hong Kong, Shanghai, Singapore și Wellington.

Bitcoin a continuat să se confrunte cu atmosfera de aversiune față de risc de pe piețe și se situa la aproximativ 91.300 de dolari, după ce a șters toate câștigurile din anul respectiv. Moneda cripto a pierdut mai mult de un sfert din valoare de când a atins un record de 126.251 de dolari luna trecută.