Guvernul german a aprobat creșterea ajutorul militar pentru Ucraina la un nivel record

Coaliția aflată la guvernare a decis în cadrul negocierilor pentru bugetul pe 2026 să ofere Ucrainei cel mai mare sprijin de la începutul invaziei ruse din 2022.

Creșterea fondurilor până la 11.5 miliarde de euro include finanțare pentru artilerie, drone, vehicule blindate și două sisteme de apărare aeriană Patriot, conform relatărilor din mass-media germană.

Guvernul de la Berlin a oferit cel mai solid sprijin Ucrainei, pe lângă Statele Unite, iar demersul actual vine pe fondul unei scăderi a ajutorul acordat Kievului. În decursul anului a fost înregistrată o scădere de 57% a sprijinului pentru efortul ucrainean de război.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să folosească active rusești sancționate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, plan blocat momentan din cauza obiecțiilor Belgiei.

Proiectul de buget german prevede cheltuieli totale de aproximativ 524.5 miliarde de euro în 2026, cu 4 miliarde peste estimările inițiale, și un nivel al datoriei de peste 180 de miliarde de euro.