Volodimir Zelenski a discutat cu Lagarde despre activele rusești înghețate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus vineri că a purtat discuții cu președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, despre „utilizarea corectă” a activelor rusești înghețate.

Declarațiile lui vin astăzi, după un atac aerian foarte mare lansat de Rusia, în cursul nopții, în Ucraina, scrie Reuters.

„Am discutat despre cum să asigurăm utilizarea corectă a activelor rusești înghețate pentru a ne proteja împotriva războiului Rusiei și pentru a ajuta la reconstrucția vieții în Ucraina. Există soluții pentru a realiza acest lucru”, a spus Zelenski.

Într-o postare pe care acesta a făcut-o, Volodimir Zelenski a afirmat că discuțiile s-au concentrat pe folosirea activelor rusești înghețate pentru nevoile de apărare ale Ucrainei.

„Ne apropiem de o decizie privind activele și le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a scris el.