Merz cere folosirea activelor rusești înghețate pentru un împrumut de apărare către Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Uniunii Europene să mobilizeze activele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de apărare destinat Ucrainei, în valoare de circa 160 de miliarde de dolari (140 de miliarde de euro), scrie Kyiv Independent.

Într-un articol publicat joi în Financial Times, Merz a afirmat că un astfel de sprijin ar asigura reziliența militară a Kievului „pentru câțiva ani”, subliniind că este nevoie de un „impuls nou” pentru a schimba calculele Moscovei.

Până acum, guvernele UE, inclusiv Germania, au evitat să folosească activele rusești înghețate, invocând riscuri juridice și financiare, dar și temeri că măsura ar putea submina încrederea în euro ca monedă de rezervă și ar provoca reacții dure din partea Rusiei.

Merz a recunoscut aceste preocupări, menționând că Germania a fost și rămâne prudentă în privința confiscării activelor Băncii Centrale a Rusiei, dar a insistat că blocul european trebuie să găsească o soluție pentru a pune fondurile la dispoziția Ucrainei.

Potrivit planului propus, Ucraina ar primi un împrumut fără dobândă, garantat de activele rusești înghețate, rambursarea urmând să fie efectuată abia după ce Moscova va compensa daunele provocate de război. „Până atunci, activele rusești vor rămâne înghețate, conform deciziei Consiliului European”, a precizat Merz.