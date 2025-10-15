UE cere partenerilor G7 să analizeze utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei

UE va îndemna partenerii G7 să ia în considerare utilizarea activelor rusești imobilizate pentru a ajuta Ucraina, a declarat miercuri pentru AFP comisarul pentru economie al blocului comunitar, în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe ai grupului la Washington.

De asemenea, pe agenda miniștrilor Grupului celor Șapte se află discuții privind restricțiile recent anunțate de China privind mineralele rare, a declarat comisarul Valdis Dombrovskis pentru AFP într-un interviu.

Regatul Unit și Canada și-au exprimat disponibilitatea

Aliații europeni au lucrat la un plan de acordare a împrumuturilor Ucrainei fără o confiscare directă a activelor rusești care au fost imobilizate după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022.

„Regatul Unit și Canada și-au exprimat deja disponibilitatea de a colabora cu modelul de împrumuturi pentru reparații al UE”, a declarat Dombrovskis.

„Așadar, așteptăm și răspunsuri mai concrete din partea SUA și a Japoniei”, a adăugat el în marja reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington, săptămâna aceasta.

Liderii G7 iau în calcul sancțiuni suplimentare

El a subliniat că liderii G7 au convenit anterior la nivel de miniștri de finanțe să „lucreze într-un mod coordonat”.

Dombrovskis a declarat că intenționează să prezinte planurile UE atunci când se vor reuni liderii financiari ai G7, încurajând totodată partenerii să vadă ce pot face cu activele blocate de pe teritoriile lor.

Liderii vor discuta, de asemenea, despre lucrările privind sancțiuni suplimentare.

Kremlinul echivalează planul UE cu un furt

Conform planului Uniunii Europene, UE ar împrumuta fonduri transformate la scadență în numerar de la organizația internațională de depozite Euroclear din Belgia, iar banii ar fi, la rândul lor, împrumutați Ucrainei.

Înțelegerea este că orice fonduri plătite de Rusia pentru reparațiile postbelice vor fi folosite pentru a despăgubi europenii.

Kremlinul a declarat că planul UE echivalează cu un „furt” și a amenințat că va lua măsuri.

Între timp, Belgia solicită garanții că blocul comunitar își va împărți riscurile legate de plan.