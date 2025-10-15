Marea Britanie extinde sancțiunile împotriva flotei de petroliere rusești

Guvernul britanic a anunțat miercuri extinderea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, adăugând 51 de nave și 39 de persoane și entități pe lista celor vizate, anunță Reuters.

Noile măsuri se concentrează pe „flota-fantomă” a Rusiei despre care oficialii occidentali spun că este folosită pentru a eluda sancțiunile privind exporturile de petrol rusesc.

De asemenea, pe lista sancțiunilor au fost adăugate persoane și companii care activează în sectoarele energetic și al apărării.

Flota-fantomă a Rusiei a fost ținta sancțiunilor occidentale de la începutul Războiului din Ucraina, în încercarea de a educe sursele de finanțare ale Kremlinului.

Informații de context

Este vorba de o flotă de 1.300 de nave, care a fost asociată cu deversări masive de petrol și daune aduse infrastructurii submarine critice.

Aceste nave se află într-o stare precară, ceea ce le predispune la accidente și coliziuni, iar proprietatea lor incertă le face imposibil de urmărit, cu atât mai puțin să fie răspunzătoare în fața sancțiunilor occidentale, din cauza cărora, navighează subasigurate.

Ca să înțelegem cât de periculoase sunt aceste deversări, trebuie spus că o mare scurgere de petrol lăsată de un astfel de petrolier ar putea costa curățarea până la 1,4 miliarde de euro, potrivită estimărilor Centrului de Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat, factură plătită de contribuabilii europeni, dacă nava vinovată nu ar fi putut fi identificată.

„Flota-fantomă este încercarea disperată și periculoasă a președintelui rus Vladimir Putin de a se agăța de profiturile sale din petrol și de a polua marea între timp”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Marii Britanii.

„El folosește nave care ignoră standardele de siguranță de bază, crescând riscul unor deversări catastrofale de petrol”.