Investigație Politico: Petrolierele rusești umblă ca la ele acasă în apele europene și deversează nestingherite petrol / Ce catastrofe ecologice riscă Europa și cât ar plăti contribuabilii europeni

O investigație jurnalistică non-profit Source Material și Politico evidențiază că nave aflate în legătură cu Rusia continuă să evacueze petrol în largul țărmurilor Europei, fără să țină cont de sancțiunile occidentale, lucru care subliniază incapacitatea continentului de a controla „așa-numita flotă fantomă a Moscovei”, după cum scrie Politico.

Navele navighează nestingherite în apele UE, nemaipunând la socoteală că, în ultimul an, cel puțin cinci petroliere aparținând armatei ruse au lăsat pete de petrol în apropierea continentului. Două dintre aceste nave fuseseră sancționate de Regatul Unit.

În orice moment este posibilă o catastrofă ecologică

Dezvăluirile Politico se bazează pe imagini din satelit, obținute de la ONG-ul SkyTruth, combinate cu date privind transportul maritim provenite de la platforma de mărfuri Kpler și evidențiază dificultatea guvernelor occidentale de a gestiona exporturile de petrol rusești și de a minimiza riscul de dezastru ecologic în apele teritoriale.

Ministrul leton al Energiei, Kaspars Melnis, a comentat: „Suntem destul de norocoși în acest moment că nu se întâmplă nicio catastrofă ecologică”.

Tertipuri prin care navele rusești escaladează sancțiunile

Guvernele europene au sancționat petroliere individuale.

Bruxelles-ul a inclus pe lista neagră 444 de nave, cărora le-a interzis acostarea în porturile UE sau să utilizeze serviciile occidentale.

În 2022, Grupul celor Șapte națiuni industrializate a impus o limită de preț asupra vânzărilor globale de petrol ale Rusiei, care reprezintă aproximativ un sfert din bugetul rus, dar Moscova a găsit o metodă de a depăși acest impediment, transportând petrolul printr-o flotilă mult mai mare de petroliere asigurate, cu structuri de proprietate opace.

Acte de proprietate neclare, care fac imposibilă tragerea la răspundere

Este vorba de o flotă de 1.300 de nave, care a fost asociată cu deversări masive de petrol și daune aduse infrastructurii submarine critice.

Aceste nave se află într-o stare precară, ceea ce le predispune la accidente și coliziuni, iar proprietatea lor incertă le face imposibil de urmărit, cu atât mai puțin să fie răspunzătoare în fața sancțiunilor occidentale, din cauza cărora, navighează subasigurate.

Ca să înțelegem cât de periculoase sunt aceste deversări, trebuie spus că o mare scurgere de petrol lăsată de un astfel de petrolier ar putea costa curățarea până la 1,4 miliarde de euro, potrivită estimărilor Centrului de Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat, factură plătită de contribuabilii europeni, dacă nava vinovată nu ar fi putut fi identificată.

Calitatea precară a navelor crește riscul de catastrofă ecologică

„Flota din umbră este încercarea disperată și periculoasă a președintelui rus Vladimir Putin de a se agăța de profiturile sale din petrol și de a polua marea între timp”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Marii Britanii.

„El folosește nave care ignoră standardele de siguranță de bază, crescând riscul unor deversări catastrofale de petrol”.

Joi, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că șefii militari europeni și NATO vor dezvolta noi „acțiuni comune în următoarele săptămâni” pentru a „împiedica navele suspecte” să intre în apele sale.