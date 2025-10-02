Emmanuel Macron le cere europenilor să blocheze flota fantomă a Rusiei

Căpitanul de naționalitate chineză al petrolierului rusesc va fi judecat în februarie pentru „refuzul de a se conforma”, au anunțat joi autoritățile judiciare franceze, fără a preciza dacă acesta este acum liber să se deplaseze și dacă nava poate să-și reia drumul.

„În următoarele zile, șefii noștri de stat major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliției voluntarilor, se vor reuni pentru a elabora acțiuni comune”, a anunțat el, apelând la un „pas” în „politica de obstrucționare” a acestor nave, al căror comerț cu petrol permite Moscovei să finanțeze „30-40%” din efortul său de război împotriva Ucrainei.

Comando-urile marine franceze au oprit, sâmbătă, nava Boracay, navă supusă sancțiunilor europene, care transporta „o încărcătură importantă de petrol” provenind din Rusia și destinată Indiei, potrivit autorităților franceze.

„Această operațiune, bazată pe articolul 110 din Convenția ONU de la Montego Bay, a fost motivată de neconcordanțele prezentate de petrolier în ceea ce privește naționalitatea sa (…) Ancheta efectuată de Marina Națională a concluzionat că nava nu avea pavilion”, a explicat joi procurorul din Brest (vest) într-un comunicat.

Emmanuel Macron a menționat „comportamente inadecvate și extrem de agresive față de fregata noastră și elicopterele care au fost trimise” pentru a opri nava.