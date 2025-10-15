Curtea Supremă a Statelor Unite judecă un caz care vizează Legea drepturilor de vot

Un grup de alegători de culoare a contestat hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia harta electorală care a adăugat un al doilea district electoral cu majoritate de culoare în Louisiana a fost influențată în prea mare măsură de considerente rasiale, încălcând promisiunea constituțională de protecție egală în fața legii.

Louisiana, unde populația de culoare reprezintă aproximativ o treime din totalul populației, are șase districte electorale pentru Camera Reprezentanților SUA. Alegătorii de culoare tind să susțină candidații democrați.

Curtea Supremă are o majoritate conservatoare de 6-3. Cazul oferă judecătorilor conservatori șansa de a submina un element central al Legii drepturilor de vot. Secțiunea 2 a legii interzice hărțile electorale care ar duce la diluarea influenței alegătorilor minoritari, chiar și fără dovezi directe de intenție rasistă, potrivit Reuters.

Această prevedere a căpătat o importanță mai mare ca bastion împotriva discriminării rasiale în vot după ce Curtea Supremă, într-o hotărâre din 2013 redactată de președintele conservator al Curții Supreme, John Roberts, a eliminat o altă parte a aceleiași legi.

Republicanii dețin în prezent o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților SUA. O decizie de invalidare a secțiunii 2 ar putea permite republicanilor să reconfigureze până la 19 districte ale Camerei Reprezentanților, potrivit unui raport al grupurilor de advocacy afiliate democraților Fair Fight Action și Black Voters Matter Fund.