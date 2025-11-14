Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”

Un marș din 1975 a deschis calea pentru drepturile femeilor. În urmă cu 50 de ani, Islanda a șocat lumea cu protestul de Ziua Femeii prin care participantele au cerut drepturi egale cu cele ale bărbaților.

„Islanda le dă bărbaților congelatorul”, au scris atunci jurnaliștii britanici de la Daily Mirror, care au adăugat o explicație: „De ce nu se va întâmpla în Marea Britanie”. În ciuda pesimismului lor, mișcarea din Islanda a avut impact în întreaga lume. ONU a declarat 1975 drept Anul Internațional al Femeii și numeroase organizații feministe au apărut în lume.

Conform Indicelui Global al Decalajului de Gen al Forumului Economic Mondial, Islanda este țara cu cea mai mare egalitate de gen timp de 16 ani consecutivi. În clasament, Islanda este urmată de Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Suedia.

Recent, femeile din Islanda au organizat la Reykjavik un eveniment pentru a marca marșul istoric din 1975, potrivit The Telegraph.

„Sunt aici să fiu alături de toate femeile din lume. Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”, a declarat Sandra Troelsen, o femeie în vârstă de 38 de ani care cerea încetarea violenței domestice.

Cea mai bună țară din lume pentru femei

În prezent, în Islanda femeile dețin în prezent peste 50% din locurile din cabinetul guvernului islandez și alte funcții importante în stat.

„Islanda are două forme de energie. Energia geotermală și puterea fetelor”, a declarat președinta islandeză Halla Tómasdóttir.

Un antreprenor de succes, ea se alătură unei liste de femei puternice, pe care se mai află Vigdís Finnbogadóttir, fostă profesoară și mamă singură, care a devenit prima femeie președinte aleasă democratic din lume în 1980, și artista și muziciana avangardistă Bjork.

Poziția femeilor produce efecte asupra turismului în Islanda, dar și la locul de muncă. „Dacă ar fi doar bărbați la conducere aici, muzeul ar fi plin de computere și fără nicio atingere umană”, a declarat o cercetătoare.

De asemenea, Islanda este clasată pe primul loc în Indexul Global al Păcii încă din 2008. Țara are o rată a criminalității remarcabil de scăzută și nu are armată națională. În plus, sistemele sociale sunt considerate a fi echitabile, iar scena politică este stabilă, țara fiind condusă în special de coaliții.