Aproximativ 4% rată a inflației pentru Marea Britanie, cea mai ridicată dintre statele G7

Instituția financiară internațională estimează că inflația britanică va rămâne cea mai mare din rândul economiilor industrializate atât în 2025, cât și în 2026, în ciuda semnelor de redresare a creșterii economice. Previziunile FMI reprezintă o creștere față de estimările din iulie, conform Sky News.

Inflația în Marea Britanie ar putea să atingă, în medie, 3,4% în 2025, în urcare față de 3,2% cât se estima anterior. Pe termen scurt, se preconizează o scădere la 2,5% în acest an, însă nivelul rămâne peste cel anticipat în urmă cu trei luni, de 2,3%.

Potrivit FMI, creșterea prețurilor la alimente și servicii este provocată de costurile salariale ridicate și de recoltele slabe din ultimele luni. Banca Angliei prognozează, la rândul ei, o rată a inflației de aproximativ 4% până la finalul anului.

În ceea ce privește evoluția economiei britanice, FMI a revizuit pozitiv prognoza de creștere pentru 2025, la 1,3% față de 1,2% anterior, pe fondul rezultatelor economice bune din prima jumătate a anului. Totuși, pentru 2026, estimarea a fost ajustată ușor în scădere, la 1,4%, în contextul presiunilor comerciale și al încetinirii cererii globale.

Analiza FMI subliniază că Marea Britanie continuă să se confrunte cu efectele persistente ale inflației post-pandemice, dar și cu provocări structurale pe piața muncii, în ciuda semnelor de stabilizare a economiei.