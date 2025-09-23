Inflația îți „mănâncă” randamentul – Capcana depozitelor bancare – Pastila Financiară by MEDIAFAX

În cel mai nou episod al emisiunii „Pastila Financiară”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă vorbesc despre alternativele sigure pe care românii le caută pentru a-și proteja economiile.

Deși depozitele bancare oferă dobânzi între 4% și 7%, acestea rămân cu randament real negativ atunci când inflația depășește pragul de 8-9%. În plus, garanția depozitelor este limitată la 100.000 de euro, ceea ce crește riscul pentru sumele mai mari.

În ceea ce privește titlurile de stat, ultimele emisiuni lansate în august-septembrie 2025 au venit cu dobânzi atractive: 6,9% pentru un an, 7,5% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Alexandru Chirilă subliniază că, în actualul context inflaționist, doar aceste randamente pe termen mediu și lung pot oferi șansa unui câștig real pozitiv, mai ales că veniturile obținute nu sunt impozitate.

Totuși, există și riscuri. Experiența Greciei din 2012, când statul a aplicat un „haircut” de 53% pe obligațiuni, rămâne un avertisment. De aceea, experții recomandă diversificarea investițiilor, nu doar pe termene diferite, ci și pe piețe internaționale.

Alternativa pe termen lung rămâne bursa, prin investiții în indici globali (BET, S&P 500, DAX, FTSE 100) sau companii mari plătitoare de dividende. Acestea pot aduce randamente consistente, într-un cadru reglementat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru cei care doresc să înțeleagă mecanismele financiare, Profit Point anunță cursuri gratuite de trei zile, dedicate alfabetizării financiare.

