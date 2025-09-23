Prima pagină » Pastila financiară » Inflația îți „mănâncă” randamentul – Capcana depozitelor bancare – Pastila Financiară by MEDIAFAX

Inflația îți „mănâncă” randamentul – Capcana depozitelor bancare – Pastila Financiară by MEDIAFAX

Într-un context economic marcat de inflație ridicată și incertitudini pe piețele financiare, românii caută alternative sigure pentru a-și proteja economiile. Cel mai recent episod al emisiunii „Pastila Financiară”, realizată cu sprijinul Profit Point, a analizat situația titlurilor de stat și a depozitelor bancare, comparându-le cu alte opțiuni investiționale.
Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov
Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO
Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO
Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni”
Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni”
Elena Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere”
Elena Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere”
Departamentul Economic
23 sept. 2025, 08:00, Știrile zilei

În cel mai nou episod al emisiunii „Pastila Financiară”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă vorbesc despre alternativele sigure pe care românii le caută pentru a-și proteja economiile.

Deși depozitele bancare oferă dobânzi între 4% și 7%, acestea rămân cu randament real negativ atunci când inflația depășește pragul de 8-9%. În plus, garanția depozitelor este limitată la 100.000 de euro, ceea ce crește riscul pentru sumele mai mari.

În ceea ce privește titlurile de stat, ultimele emisiuni lansate în august-septembrie 2025 au venit cu dobânzi atractive: 6,9% pentru un an, 7,5% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Alexandru Chirilă subliniază că, în actualul context inflaționist, doar aceste randamente pe termen mediu și lung pot oferi șansa unui câștig real pozitiv, mai ales că veniturile obținute nu sunt impozitate.

Totuși, există și riscuri. Experiența Greciei din 2012, când statul a aplicat un „haircut” de 53% pe obligațiuni, rămâne un avertisment. De aceea, experții recomandă diversificarea investițiilor, nu doar pe termene diferite, ci și pe piețe internaționale.

Alternativa pe termen lung rămâne bursa, prin investiții în indici globali (BET, S&P 500, DAX, FTSE 100) sau companii mari plătitoare de dividende. Acestea pot aduce randamente consistente, într-un cadru reglementat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru cei care doresc să înțeleagă mecanismele financiare, Profit Point anunță cursuri gratuite de trei zile, dedicate alfabetizării financiare.

Întreaga emisiune poate fi urmărită mai jos: