Pilonul II de pensii: Randamente bune, dar contribuții insuficiente. Care este alternativa pe termen lung – Pastila Financiară by Mediafax

Într-o nouă ediție de „Pastila Financiară”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au vorbit despre pensiile private, despre randamentul real, dar și despre soluțiile pe termen lung.

Alexandru Chirilă a subliniat faptul că „pilonul II este administrat profesionist de către fonduri de pensie și are un randament pozitiv pe termen lung”, iar între 2008 și 2023, randamentul real mediu a fost de 3,47%, adică peste rata inflației.

„Valoarea banilor a crescut peste inflație, ceea ce este grozav”, a adăugat acesta.

Totuși, problema subliniată de Alexandru Chirilă vizează nivelul scăzut al contribuțiilor. În prezent, doar 4,75% din veniturile brute ale salariaților merg către Pilonul II, iar „asta înseamnă că nu vom compensa suficient la vârsta pensionării”.

Exemplul dat de către cei doi este cel al unui tânăr de 28 de ani, care în prezent câștigă 5.000 de lei lunar. Contribuția anuală la Pilonul 2 s-ar ridica la 2.850 de lei, iar la o rentabilitate medie de 7% pe an, ar duce la o acumulare de aproximativ 380.000 de lei după 37 de ani. Aplicând regula de retragere de 4% pe an, venitul lunar suplimentar la pensie ar fi de 1.267 de lei din Pilonul II, la care s-ar adăuga circa 1.200 de lei din Pilonul I, mai explică Alexandru Chirilă.

Care este soluția pe termen lung

Ca alternativă, cei doi propun stimularea Pilonului III, sistemul de pensii facultative. Alexandru Chirilă subliniază că Pilonul III de pensii este o investiție administrată profesionist și are avantajul de „disciplină în recurență și în alimentări constante”.

Totuși, actualul plafon de deductibilitate de 400 de euro pe an limitează potențialul acestui instrument. „Consider că acest plafon este o frână, pentru că este posibil ca având un prag mai ridicat de deductibilitate, să existe sume mai mari direcționate către forma asta de investiție”, a mai adăugat acesta.

