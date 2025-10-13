INS: Inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum în luna septembrie 2025. Care este evoluția față de 2024

Institutul Național de Statistică (INS) a transmis, luni, indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional.
- Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%.
- Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%.
- Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%.
INS a transmis și indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE:
- Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,50%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.
- Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.