Avertismentul și sfaturile unui medic format la Harvard pentru cei care beau ceai: poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății

Medicul Saurabh Sethi a îndemnat oamenii să își revizuiască obiceiurile privind consumul de ceai, deoarece acesta ar putea avea efecte dăunătoare asupra intestinului și ficatului.

Sethi, un gastroenterolog format la Harvard, s-a referit în special la britanici, mari consumatori de ceai. Ei consumă peste 100 de milioane de cești de ceai zilnic, ceea ce înseamnă aproximativ 36 de miliarde de cești anual. Potrivit Asociației Britanice a Ceaiului și Infuziilor (UKTIA), 84% din populația Regatului Unit bea ceai în fiecare zi.

Medicul Saurabh Sethi a scris mesajul pe contul său de Instagram care are 1,3 milioane de urmăritori, anunță Express.

„Sunt gastroenterolog certificat și iată [cele] șapte obiceiuri proaste legate de ceai care îți distrug intestinele și ficatul”, a explicat medicul.

Prima problemă este consumul de ceai pe stomacul gol. Sethi a îndemnat oamenii să nu bea o ceașcă de ceai pe stomacul gol, ci să se asigure că mănâncă ceva înainte sau în timp ce savurează ceaiul. El a continuat să explice că obiceiul de a bea ceai pe stomacul gol irita mucoasa stomacului din cauza acidității sale și a compușilor. Acest lucru poate duce ulterior la reflux gastric, greață și disconfort general. De asemenea, poate provoca deshidratare, deoarece ceaiul este un diuretic și poate interfera cu absorbția fierului, în special pentru cei cu anemie.

Ceaiurile îndulcite trebuie limitate

Ceaiurile îndulcite sunt pe locul doi. Medicul le-a cerut oamenilor să limiteze cantitatea de ceaiuri cu gheață sau ceaiuri cu lapte pe care o beau, din cauza conținutului ridicat de zahăr.

„Ceaiurile cu gheață sau ceaiurile cu lapte pot conține 30-40 de grame de zahăr”, a calculat expertul.

Aceasta înseamnă că un consum regulat al acestor tipuri de ceaiuri poate crește riscul ca cineva să dezvolte afecțiuni la ficat sau diabetul.

Ceaiurile „detoxifiante” sau de slăbit reprezintă alt pericol. S-ar putea să nu fie atât de bune pe cât sunt promovate, avertizează medicul. Deși ar putea funcționa în anumite situații, medicul a spus că ingredientul „de slăbit” din aceste ceaiuri este de obicei un fel de laxativ care duce la deshidratare generală, dezechilibru electrolitic, precum și la leziuni intestinale.

Nu trebuie să se exagereze cu consumul de ceai verde

Medicul le mai transmite oamenilor să nu exagereze cu consumul de ceai verde. Asta deși consumul de ceai verde este în general cunoscut ca fiind o alternativă mai bună și mai sănătoasă în comparație cu ceaiul negru obișnuit. Ceaiul verde conține suplimente asociate cu o toxicitate hepatică rară, „dar reală”.

Consumul de ceai prea fierbinte trebuie să fie evitat. Sethi îi îndeamnă pe consumatorii de ceai să aștepte până când apa scade sub 65°C înainte de a-l bea. El a explicat că s-a dovedit că un consum regulat de ceai la o temperatură mai mare de 65°C crește riscul de cancer esofagian.

Consumul de ceaiuri cu cafeină târziu noaptea poate duce la perturbarea somnului. Acest lucru poate duce ulterior la imposibilitatea organismului de a se repara la fel de bine în timpul nopții, cum ar fi ficatul sau intestinele, mai susține medicul britanic.

Nu în cele din urmă, medicul recomandă evitarea ceaiurilor cu bule din cauza cantității de zahăr și a „caloriilor ascunse” pe care le conțin.