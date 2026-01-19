Ce crește în fiecare lună factura ta la energie electrică. Lista completă a aparatelor care consumă cel mai mult

A cunoaște care aparate electrocasnice consumă mai multă energie electrică este un prim pas fundamental pentru a reduce costurile, a diminua risipa și a lua decizii mai inteligente în gospodărie.

1. Mașini de spălat și mașini de spălat vase

Mașinile de spălat, mașinile de spălat vase și uscătoarele reprezintă aproximativ 14% din factura energetică tipică a unei gospodării, ceea ce le plasează în fruntea listei, notează El Economista.

Acest lucru este cauzat în principal energiei electrice necesare pentru încălzirea apei și a aerului în timpul fiecărui ciclu. Clasificările energetice pot face o diferență semnificativă în ceea ce privește costurile de funcționare.

De exemplu, o mașină de spălat vase cu clasificare A costă aproximativ 40 de euro pe an, față de 75 de euro pentru un model cu clasificare G.

Spălarea rufelor la temperaturi mai scăzute, umplerea completă a mașinii de spălat și utilizarea ciclurilor ecologice sau scurte pot ajuta gospodăriile să reducă consumul de energie și costurile.

2. Frigidere și congelatoare

Aparatele electrocasnice de răcire, cum ar fi frigiderele și congelatoarele, se numără printre cele care consumă cea mai multă energie electrică. Funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Acestea contribuie cu aproximativ 13% la factura medie de energie a unei gospodării. Deși nu încălzesc apa sau aerul, menținerea unei temperaturi interne stabile necesită un consum continuu de energie.

3. Televizoare

Aparatele electronice de larg consum, cum ar fi televizoarele, laptopurile și consolele de jocuri video, reprezintă aproximativ 6% din cheltuielile medii cu energia.

Deși fiecare aparat consumă relativ puțină energie electrică, utilizarea lor combinată reprezintă o cheltuială considerabilă.

Oprirea aparatelor în modul standby și alegerea unor modele de dimensiuni adecvate și eficiente din punct de vedere energetic poate ajuta gospodăriile să reducă cheltuielile. Economia potențială este de până la 45 de euro pe an.

4. Iluminatul

Iluminatul reprezintă aproximativ 5% din consumul mediu total de energie al unei gospodării. Doar prin simplul gest de a stinge luminile când nu sunt utilizate, gospodăriile ar putea economisi până la 8 euro pe an.

O parte importantă din aceste cheltuieli provine din utilizarea continuă a becurilor halogene.

Trecerea la un sistem de iluminat cu LED-uri mai eficient din punct de vedere energetic poate reduce consumul de energie electrică. Economia anuală ar putea fi de aproximativ 45 de euro pentru gospodării.

5. Cuptor cu microunde, cuptor și aparate de bucătărie

Aparatele de bucătărie reprezintă 4% din consumul mediu de energie electrică al unei gospodării.

Deși sunt esențiale, aceste aparate se numără printre cele mai puțin consumatoare de energie din listă. Sunt utilizate pe perioade mai scurte în comparație cu alte aparate electrocasnice.