De ce a devenit carnea de vită Angus reperul pieței de profil din România (P)

Diferența dintre un produs comun și unul premium

Din punct de vedere tehnic, principala trăsătură care separă rasa Angus de restul bovinelor este capacitatea sa fiziologică de a depozita grăsime intramusculară. În limbajul de specialitate, acest fenomen se numește marmorare.

Spre deosebire de alte rase unde grăsimea se depune în straturi exterioare, la Angus aceasta se distribuie sub forma unor firișoare fine în interiorul țesutului muscular. În timpul procesului de gătire, această structură internă acționează ca un hidratant natural: grăsimea se topește, frăgezind fibra și oferind un profil gustativ intens, care nu necesită intervenții externe pentru a fi pus în valoare. Este, în esență, motivul pentru care un steak din carne de vita angus își păstrează suculența chiar și la temperaturi ridicate.

Creșterea pe pășune și profilul nutrițional

Dincolo de genetică, calitatea cărnii este dictată de sistemul de creștere. Rasa Angus este recunoscută pentru adaptabilitatea sa la viața în aer liber, ceea ce permite un regim de creștere extensiv, pe pășune. Acest detaliu, aparent simplu, are implicații directe asupra sănătății consumatorului.

Bovinele crescute liber, care se hrănesc predominant cu iarbă, produc o carne cu o densitate nutritivă superioară. Studiile indică o concentrație mai mare de acizi grași Omega-3 și de acid linoleic conjugat (CLA), alături de un nivel ridicat de antioxidanți și vitamine din complexul B. Lipsa stresului de confinament și mișcarea naturală a animalului contribuie, de asemenea, la un echilibru optim al pH-ului cărnii, factor esențial pentru frăgezime.

Maturarea – Procesul care desăvârșește textura

O altă componentă critică a „fenomenului Angus” este procesul de maturare. Spre deosebire de carnea proaspătă (care poate fi adesea rigidă imediat după sacrificare), carnea de vită de calitate trece printr-un proces de odihnă controlată.

Fie că vorbim despre maturarea umedă sau despre cea uscată (dry-aging), în această etapă enzimele naturale descompun fibrele musculare dure, transformând textura și concentrând aromele. Este un proces biochimic de precizie, care transformă carnea dintr-o simplă proteină într-o delicatesă cu note complexe, recunoscută de cunoscători pentru gustul său onest și profund.

O nouă cultură a consumului

Popularitatea acestui tip de carne în România reflectă o schimbare în comportamentul de consum: trecerea de la cantitate la calitate. Consumatorul actual preferă să achiziționeze mai rar, dar să opteze pentru un produs a cărui origine este clară și a cărui procesare respectă standarde riguroase.