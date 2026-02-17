Cum învață copiii agresivitatea? / Conferință-eveniment cu trei monștri sacri ai parentingului și educației: Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch

Un eveniment de neratat pentru părinți, psihologi, educatori și, în fond, pentru oricine este interesat să crească copii empatici și nu violenți: pe 10 mai are loc conferința „Părinte conștient, copil împlinit”, care aduce pe scena Sălii Palatului trei dintre cele mai influente voci ale momentului în materie de parenting și educație: Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch.

Ar fi redundant să amintim contextul: episoadele de agresivitate între copii sunt din ce în ce mai numeroase și din ce în ce mai intense, părinții lipsesc fizic pe perioade lungi de timp.

Cum învață copiii agresivitatea?

Abandonat în fața unui ecran, copilul se transformă într-un monstruleț gata de orice.

Incapabil să mai discearnă între realități, se topește într-un sos indecis făcut din ignoranță și lipsa cunoașterii de sine.

Este nevoie acum, mai mult ca oricând, ca părinții să înțeleagă că un copil nu devine agresiv din sesnin, ci că, adesea, această agresivitate a lui este un simptom al lipsei de conectare,a rușinii, a fricii sau a nevoilor emoționale neînțelese.

O conferință emblematică pentru lumea în care trăim

Conferința aceasta se adresează tuturor părinților care doresc să consolideze drumul dintre ei și propriii copii, să le înțeleagă nevoile emoționale și să învețe se construiască limite ferme, fără pedepse și fără umilințe.

Evenimentul aduce în prim-plan instrumente concrete pentru cultivarea empatiei, responsabilității și echilibrului interior al copilului.

Ritmul accelerat al vieții moderne, migrația masivă a părinților, expunerea timpurie la mediul digital și scăderea timpului real de conectare contribuie la o presiune emoțională fără precedent asupra copiilor și adolescenților.

Iată ce spun date recente:

55% dintre părinți consideră comunicarea cu propriii copii drept una dintre cele mai mari provocări.

Vârsta medie de acces la rețelele sociale a scăzut la 5 ani

Peste 60.000 de copii români aveau, în 2024, cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate.

Întrebarea centrală a conferinței: „Ce fel de adulți lăsăm pentru mâine?” — una care depășește granițele parentingului clasic și atinge copilul interior al fiecăruia dintre noi. Schimbarea începe în adult: în felul în care ascultăm, în felul în care stabilim limite și în modul în care gestionăm propriile răni emoționale.

Pe 10 mai, trei invitați speciali care au schimbat discursul global despre educație vin la Sala Palatului pentru a dezbate și a răspunde la întrebările noastre.

Dr. Shefali Tsabary – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autoare de bestselleruri New York Times și pionieră a mișcării de Parenting Conștient, Dr. Shefali mută accentul de la „corectarea copilului” la transformarea interioară a adultului.

Alfie Kohn – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autorul volumului-cult „Parenting necondiționat” (toți părinții trebuie să citească această carte!), Alfie Kohn este unul dintre cei mai respectați critici ai sistemelor bazate pe pedepse, recompense și competiție.

În România, volumele sale s-au vândut ca pâinea caldă, iar părinții interesați să-și crească copiii într-un mod blând și ferm sunt familiarizați cu volumele lui, „Parenting Necondiționat”, „Pedepsiți prin recompense” și „Mitul temei pentru acasă”.

Neale Donald Walsch – LIVE – video, din Oregon, SUA

Autorul seriei „Conversații cu Dumnezeu” va susține o prezentare specială despre „Cinci pași esențiali pentru a deveni un adult conștient și un părinte inspirat”, oferind instrumente aplicabile în viața de zi cu zi.

Biletele sunt disponibile la prețuri variabile în funcție de categoria de loc și pot fi achiziționate online de pe eventim.ro, iabilet.ro, more.ro și salapalatului.ro.

Conferința beneficiază de traducere simultană în limba română.