De ce nu e bine să aruncăm șervețele umede în toaletă? Îndemnul Companiei de Apă Brașov

Un mare volum de șervețele umede a afectat a blocat procesul purificării apei la Stația de Epurare a Companiei de Apă din Brașov. Reprezentanții acestea spun că deșeurile care se strâng în stația de epurare pot fi strânse doar manual și îndeamnă cetățenii să nu arunce gunoi în toaletă.
Sursă foto: Compania de Apă Brașov
Daiana Rob
17 feb. 2026, 17:19, Social

„Pare greu de crezut  că un șervețel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluș zâmbitor și luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Stația de Epurare.

Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina. În ultimele zile, Stația de Epurare Brașov a fost asediată de un volum foarte mare de șervețele umede, care a afectat randamentul procesului. Curățarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noștri”, au transmmis reprezentanții Companiei de Apă Brașov.

Potrivit acestora, stațiile de epurare reprezintă componente esențiale ale unui ansamblu complex de instalații care contribuie la protejarea sănătății populației și a mediului, prin tratarea și curățarea apelor uzate.

Aceștia și-au propus ca, prin campaniile de conștientizare să schimbe un comportament „neadecvat, chiar nepotrivit”, dar și să motiveze populația să aibă mai multă grijă de mediul înconjurător, precum și să salveze sistemul de canalizare, pompele, instalațiile din cadrul unei stații de epurare, dar și să protejeze sănătatea publică.

„Dincolo de acest mesaj, este o atitudine de responsabilitate civică să nu considerăm toaleta sau chiuveta un coș de gunoi”, atrage atenția sursa citată.

Reprezentanții Companiei de Apă îi îndeamnă pe cetățeni să nu arunce în toaletă: șervețele umede sau hârtie igienică umedă, absorbante, ulei utilizat la gătit sau ambalaje de plastic sau scutece de unică folosință. 

„Dacă fiecare din noi nu ar arunca  șervețele umede în toaletă, stația de epurare nu ar arăta ca în pozele noastre”, transmit reprezentanții Companiei de Apă Brașov.

